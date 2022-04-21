شاهد بالفيديو.. حامد الصراف : اسرائيل وامريكا يريدان تهميش العراق وتحوليه الى ساحة صراع

2022/04/21 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yGeSrHogmnw

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