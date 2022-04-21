مدام أم أم فلان ؟؟! - محمد فُتوح

2022/04/21 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح مدام أو أم فلان ؟!نجحت المذيعة والمعدة , فى احدى حلقات برنامج " آدم وحواء " ، فى أن تجتذب انتباهى ، قائلة ، إننا يجب ألا نفرق بين الفتاة ، والمرأة المتزوجة ، بعبارات مستوردة مثل مودموازيل و مدام .حينئذ لمعت عيناى ، وتوقعت أن أسمع شيئاً جديداً عن المرأة ، يختلف عما ينساب عبر أجهزة الإعلام ومن خلال الصحافة.



فأنا ممَنْ لا يؤمنون بالمسميات ، التى تصنف النساء على أساس جسدى ، أى من حيث امتلاك غ ......





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