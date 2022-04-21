2022/04/21 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن قوات بلاده لا تملك أسلحة "ثقيلة" كافية لهزيمة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية، جنوب شرق البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: القوات الأوكرانية ليس لديها أسلحة كافية لهزيمة روسيا في ماريوبول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: القوات الأوكرانية ليس لديها أسلحة كافية لهزيمة روسيا في ماريوبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).