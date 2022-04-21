ذي قار.. اعتقال 22 متهما على خلفية الاشتباكات العشائرية في الشطرة

2022/04/21 | 01:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت القوات الامنية، اليوم الخميس، من القبض 22 متهما وضبط كمية من الاسلحة من أطراف النزاع العشائري في الشطرة بمحافظة ذي قار.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته إيرث نيوز، أن القوات الأمنية نفذت عملية فرض القانون وتطبيقه على أثر النزاع العشائري الذي نشب فجر الاربعاء في قضاء الشطرة بمحافظة ذي […]

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اعتقال 22 متهما على خلفية الاشتباكات العشائرية في الشطرة أولاً على ايرث نيوز.

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