القبض على 22 متهما من أطراف النزاع العشائري في ذي قار

2022/04/21 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على 22 متهما وضبط كمية من الأسلحة من أطراف النزاع العشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية نفذت عملية فرض القانون وتطبيقه على أثر النزاع العشائري الذي نشب فجر الأربعاء في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، وقد أسفرت هذه العملية عن ، ألقاء القبض على ( 22 ) مطلوبا للقضاء وضبط العديد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة" .وأضافت، أنه "من خلال الجهود الأمنية وعمليات الدهم والتفتيش تم بسط الامن والسيطرة على منطقة النزاع ، ويستمر انتشار وتواجد القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها على الأرض"، مبينة انه "تم فتح نقاط مرابطة وسيطرات واستمرار تسيير الدوريات الراجلة والالية ".

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