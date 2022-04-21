2022/04/21 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة عسكرية ومسؤولون، الأربعاء، أن مواطنا روسيا كان يعمل جنبا إلى جنب مع الجيش المالي، لقي حتفه في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في وسط الدولة التي تمزقها النزاعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل "مستشار" عسكري روسي في انفجار قنبلة وسط مالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل "مستشار" عسكري روسي في انفجار قنبلة وسط مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).