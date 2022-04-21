مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

2022/04/21 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مانشستر سيتي حامل اللقب، الأربعاء، استعادة صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه برايتون 3 – صفر، في المباراة التي أقيمت في استاد الاتحاد.

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