تكليف اللواء حازم قاسم بمهام مدير مستشفى الحسين العسكري

2022/04/21 | 02:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الجهات المعنية اليوم الخميس، تكليف اللواء حازم قاسم بمهام مدير لمستشفى الحسين العسكري.وقال مصدر أمني في تصريح لـ”ايرث نيوز”، إنه “تقرر نقل مدير مستشفى الحسين العسكري لواء طبابة عسكرية سمير عبد المنعم الى امر امرية طبابة قيادة القوات البرية وتكليف اللواء حازم قاسم بدلاً عنه”.

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