بايدن يستضيف قادة الجيش الأميركي وسط احتدام الأزمة في أوكرانيا

2022/04/21 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، القادة العسكريين إلى اجتماع سنوي عقد في البيت الأبيض، الأربعاء، إذ يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر، حيث تخطط واشنطن لمزيد من المساعدة في مجال الأسلحة.

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