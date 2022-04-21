2022/04/21 | 02:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ الديوانية لمذيعة التغيير .. صدك تحجين؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kO-28HXaOk4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ الديوانية لمذيعة التغيير .. صدك تحجين؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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