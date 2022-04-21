2022/04/21 | 02:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في بابل.. معلمون يبادرون لشغل أماكن زملائهم ممن توفوا بحادث سير مؤخرا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IoGrs8mfslE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في بابل.. معلمون يبادرون لشغل أماكن زملائهم ممن توفوا بحادث سير مؤخرا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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