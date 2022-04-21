غارات إسرائيلية استهدفت موقعا لحماس وسط قطاع غزة

2022/04/21 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عدة بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس استهدفت موقعا لحركة حماس في وسط قطاع غزة.وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الطيران الإسرائيلي قصف بـ 12 صاروخا موقعا تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس أسفر عن وقوع أضرار دون وقوع إصابات.

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