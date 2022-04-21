"مسال قطري وسفينة امريكية".. العراق يستبدل الغاز الايراني

2022/04/21 | 02:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم

لموقع "بلومبيرغ" الامريكي، إن العراق

يخطط لتوقيع اتفاق في شهر ايار المقبل،

من اجل استيراد الغاز الطبيعي المسال من

قطر، في اطار جهود عراقية لتوفير ما

يكفي من الوقود

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