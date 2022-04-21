مقتل شخص خلال

2022/04/21 | 02:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، بوقوع مشاجرتين

مسلحتين في العاصمة بغداد اسفرتا عن

مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال المصدر، إن "مشاجرة عائلية تطورت

الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء ابو

غريب ما اسفر عن مقتل شخص بعد اصابته

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