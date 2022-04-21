2022/04/21 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت الشرطة الأميركية، الأربعاء، أمرا بإخلاء مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ، بعد الإبلاغ قبل دقائق عن تعقب "طائرة تشكل تهديدا محتملا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الكابيتول تخلي مبنى الكونغرس بعد إنذار خاطىء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الكابيتول تخلي مبنى الكونغرس بعد إنذار خاطىء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).