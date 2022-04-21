أقول لمن قال وهذا واقع الحال.. الإعلام غير منصف مع كربلاء.. نعم.. قلت حقاً ونطقت صدقاً

2022/04/21 | 03:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طارق الطرفي - نائب رئيس فرع نقابة

الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة

في أعوام ليست ببعيدة مضت، وعلى وجه

الخصوص في كربلاء المقدسة، كان الإعلام

منصفاً، وكان أصحاب القلم والعدسة

يسلطون الضوء على

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