بالصور.. المؤمنون يحيون ليلة القدر في العتبة العلوية المقدسة

2022/04/21 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأحيا المؤمنون ليلة القدر وأداء الأعمال الخاصة بها من جوار مرقد الامام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف .وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن المؤمنين أحيوا ليلة التاسع عشر من رمضان وهي احدى ليالي القدر المباركة من الصحن الحيدري الشريف وهم يبتهلون إلى الباري عز وجل لحفظ البلاد والعباد من كل سوء وبلاء.

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