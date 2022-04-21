أليكسي مورداشوف.. أكثر الخاسرين بين الأوليغارش الروس

2022/04/21 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ابتعاد بعض أثرياء روسيا عن السياسة إلا أن غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لأوكرانيا جعلهم منبوذين، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.

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