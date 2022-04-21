2022/04/21 | 03:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: الحقوقي حسين شاكر العطار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار المخدرات – آفة اجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جرَّم القانون الجنائي العراقي التعاطي
او الاتجار او الحيازة بالمخدرات باي
شكل من الاشكال من خلال قانون العقوبات
المرقم 111 لسنة 1969 و قانون المخدرات و
المؤثرات العقلي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار المخدرات – آفة اجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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