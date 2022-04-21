انتشار المخدرات – آفة اجتماعية

2022/04/21 | 03:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الحقوقي حسين شاكر العطار

جرَّم القانون الجنائي العراقي التعاطي

او الاتجار او الحيازة بالمخدرات باي

شكل من الاشكال من خلال قانون العقوبات

المرقم 111 لسنة 1969 و قانون المخدرات و

المؤثرات العقلي

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