بالصور.. إحياء ليلة القدر وجرح الإمام علي (ع) في كربلاء

2022/04/21 | 04:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، صوراً لإحياء

مراسم ليلة القدر وجرح الإمام علي (عليه

السلام) في كربلاء المقدسة.

وجرت تلك المراسم في حرمي الامام الحسين

واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام).

وادناه لقطات من ح

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