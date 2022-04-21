الحرية على طبق من ذهب - عباس علي العلي

2022/04/21 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هل نطالب الرب بأن ينزل للشارع ويتظاهر ضد الفاسدين ونكتفي نحن بالتفرج على ما يجري؟, سؤال طرحه أحد الأخوة المتظاهرين يوم أمس مستغربا حالة اللا أبالية التي يمارسها البعض تجاه ما هو ضروري وأساسي في حياة الفرد الأجتماعي عندما يتعرض وجوده للتهديد والإهانة والتلاعب في مقدرات البلد ,لو أراد الله أن يتكل الناس عليه في الكبيرة والصغيرة وينزل في كل مرة للواقع لتحقيق حالة بشرية موكلة أصلا له بأنجازها وقضاءها ......





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