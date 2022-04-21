اوروك بداية الحضارة الانسانيّة... القصة الكاملة - يوسف المحسن

2022/04/21 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن معبد كاريوس باقواسه واعمدته المدوّرة وزقّورة ايننا والمعبد الحجري ومعبد كرندش، شواخص مازالت ثابتة في مدينة اوروك الاثاريّة منذ ما يزيد على خمسة آلاف عام، اعمال التنقيب لم تكشف سوى خمسة بالمئة مما يُعتقد وجوده تحت الكثبان، هي اوروك ..مدينة الحضارة الاولى، حيث اخترعت الكتابة ونظم الري وخلطات اللون..



وسبعة قرون على اكتشاف العجلة.



موقع اوروك الأثري الى الشمال الشرقي من مدينة السماوة وضمن الحد ......





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