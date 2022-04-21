المفيد من منهجيّة المقال الفلسفي - زهير الخويلدي

2022/04/21 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد يجد المتعلم صعوبات جمة في كتابة المقال الفلسفي ويرتكب العديد من الأخطاء وذلك لافتقاره للمنهجية وعدم درايته بخصائص المقال الفلسفي وتعطل ملكة التفكير على الصعيد التحليلي والتقييمي لديه ولذلك يحتاج بشكل عاجل الى التسلح بالمقومات المطلوبة والمنهجية اللازمة بغية تذليل هذه الصعوبات وامتلاك قدرات في الفهم والتحضير والاعداد والتخطيط والتأليف والنقد.I- تعريف المقال الفلسفي:إن المقال الف ......





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