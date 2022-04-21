إطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

2022/04/21 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الجيش الاسرائيلي أن مسلحين في قطاع غزة أطلقوا، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أربعة صواريخ أخرى باتجاه المناطق الاسرائيلية، في أكبر تبادل لإطلاق النار منذ الحرب التي استمرت 11 يوما العام الماضي.

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