حديقة بافارية تغير اسم

2022/04/21 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت حديقة للحيوانات في بافاريا احتفالا، الثلاثاء، لتغيير اسم خنزير من بوتين إلى اسم ألماني بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

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