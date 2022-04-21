قاطعه ترامب.. بايدن سيحضر حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض

2022/04/21 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية مراسلي البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيحضر حفلها التقليدي الذي تنظمه نهاية هذا الشهر، معيدا بذلك إحياء تقليد يعود لعقود ويتعلق بحضور الرئيس لهذه المناسبة التي قاطعها سلفه دونالد ترامب.

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