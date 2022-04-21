الحجاب وبوتين.. نقاش حاد في المناظرة الرئاسية بين ماكرون ولوبن

2022/04/21 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل الحجاب والرئيس فلاديمير بوتين نقطتي نقاش حاد بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، في المناظرة الوحيدة التي تسبق جولة الإعادة، الأحد، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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