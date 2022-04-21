جوارديولا : لعبنا جيدا وحققنا المطلوب

2022/04/21 | 07:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأبدى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، رضاه عن أداء فريقه في الفوز الذي تحقق على برايتون 3-0 في مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال جوارديولا في تصريحات بعد المباراة : "لقد كان اختبارا جيدا وتصرفنا بشكل استثنائي ، لهذا فزنا بالمباراة، لم نسمح لهم باللعب ،يتمتع برايتون بهذه الجودة.، في الشوط الثاني وجدنا الأهداف التي لم نستطع تحقيقها في الشوط الأول". واضاف جوارديولا ان " ناثان آكي لديه كاحل ملتوٍ، إنه ليس أمرا مثاليًا ولكن من الجيد منح روبن دياز بعض الدقائق، كان جون ستونز متعبا بعض الشيء، آمل ألا يكون هناك شيء سيئ للغاية ولكننا سنرى غدًا".وأردف جوارديولا : " روبن لاعب مهم ،أمر صعب أن تبتعد عن الملاعب 7 أسابيع ثم تعود وتحاول استعادة الإيقاع ، إنه قوي عقليًا وهذا هو السبب في أنه يظهر الكثير من الأشياء الجيدة".وأشاد جوارديولا بنجم فريقه كيفن دي بروين: "يا له من توقيع ،النادي تعاقد معه قبل أن آتي إلى هنا، لذا تهانينا للنادي ،لاعب وإنسان خاص ،عندما يكون لائقًا لإظهار إمكاناته لا يمكن إيقافه، إنه يلعب الجزء الأخير من هذا الموسم بشكل مذهل".المصدر / كورة

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