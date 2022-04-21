زيلينسكي يطلق حملة

2022/04/21 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حملة "سلحوا أوكرانيا الآن"، ودعا للمشاركة الواسعة بها، وذلك لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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