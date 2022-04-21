تسعة عشر عاما بعد تدمير العراق واحتلاله ومعاناة شعبه مستمرة - محمد جواد فارس

2022/04/21 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون أيخون أنسان بلاده إن خان معنى أن يكون ، فكيف يمكن أن يكون بدر شاكر السياببعد الغزو الصهيو أمريكي للعراق عام 2003 تم تدمير كيان الدولة العراقية التي تشكلت في عام 1921 ، بكل مقوماتها ، انتهت وتم حل الجيش العراقي و القوى الأمنية الداخلية ونهبت ثروات العراق المالية و التراثية ، وشكل ......





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