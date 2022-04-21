لماذا ينبغي أن اكون أخلاقيا ؟ - محمد رضوان

2022/04/21 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رضوان لماذا ينبغي أن أكون أخلاقيا ؟تأليف / بيتر كروبوتكينترجمة / محمد رضوانقبل سنوات ، أثار هذا السؤال بالذات شغف شباب روسيا : "سأكون غير أخلاقي!" جاء شاب عدمي وقال هذا لصديقه ، وبالتالي ترجم إلى أفعال الأفكار التي لم تمنحه أي راحة.



"سأكون غير أخلاقي!" ، ولماذا لا يجب أن أفعل؟ لأن الكتاب المقدس يريد هذا ؟ لكن الكتاب المقدس ليس سوى مجموعة من التقاليد البابلية والعبرية ، والتقاليد التي ......





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