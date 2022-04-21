اميركا تستأنف حكما بإلغاء إلزامية وضع الأقنعة الواقية في وسائل النقل

2022/04/21 | 07:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت وزارة العدل الأميركية أن حكومة الولايات المتحدة استأنفت حكما قضائيا مثيرا للجدل قضى في وقت سابق هذا الأسبوع بإلغاء إلزامية وضع الاقنعة الواقية في وسائل النقل العام.وقال المتحدث باسم الوزارة أنتوني كولي إنه بعد التقييم الذي توصلت اليه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي أعلى هيئة صحية أميركية، بأن "فرض وضع قناع واق في وسائل النقل العام لا يزال ضروريا لحماية الصحة العامة، فقد تقدمت الوزارة بإشعار لاستئناف هذا الحكم".وكانت قاضية أميركية فدرالية قد ألغت الاثنين إلزامية وضع الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام، وهو أمر تفرضه إدارة الرئيس جو بايدن.وقالت القاضية كاثرين كيمبال ميزيل من محكمة المنطقة الوسطى في فلوريدا إن فرض الأقنعة الواقية يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.ومددت المراكز مؤخرا قرار فرض وضع الأقنعة على متن الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل حتى الثالث من أيار في ظل تزايد الإصابات بكورونا.وبعد صدور الحكم القضائي بدأت العديد من شركات الطيران الكبرى بالتخلي عن فرض وضع الأقنعة في الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية، وكذلك خدمات النقل "أوبر" و"ليفت" وشركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك".وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الاميركيين تدعم إلزامية القناع الواقي في الاماكن الداخلية والمغلقة، وسط أقلية معارضة واضحة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف أميركا" في 18 نيسان أن 63 بالمائة يدعمون "بقوة" أو "إلى حد ما" فرض الحكومة الأميركية لوضع للأقنعة في وسائل النقل العام.

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