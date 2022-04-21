2022/04/21 | 07:48 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد "حرق المصحف" في السويد..خسائر و إصابات بالعشرات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "حرق المصحف" في السويد..خسائر و إصابات بالعشرات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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