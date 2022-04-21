2022/04/21 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد "حرق المصحف" في السويد..خسائر و إصابات بالعشرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "حرق المصحف" في السويد..خسائر و إصابات بالعشرات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "حرق المصحف" في السويد..خسائر و إصابات بالعشرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).