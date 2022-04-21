2022/04/21 | 08:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مكتب شرطة مقاطعة ساراسوتا مقطع فيديو على "فيسبوك" لتمساح يبلغ طوله 10 أقدام وهو يتجول بأحد أحياء فينيس، فلوريدا في عيد الفصح.شق التمساح العملاق طريقه في النهاية إلى بحيرة المجمع السكني.يعد التعايش مع التمساح جزءًا من الحياة في فلوريدا، خاصة خلال موسم التزاوج، وتقول لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية إنه يجب ترك التماسيح بمفردها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ترصد تمساحًا طوله 10 أقدام يتجول بأحد الشوارع في أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ترصد تمساحًا طوله 10 أقدام يتجول بأحد الشوارع في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).