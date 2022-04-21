2022/04/21 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن القيادة الصينية ترفض العقوبات أحادية الجانب ولا تنوي اتباع معايير مزدوجة في تسوية القضايا الدولية.جاء ذلك في كلمة ألقاها شي صباح اليوم الخميس عبر الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2022، وهو منتدى اقتصادي يعقد في بلدة بوآو بجنوب الصين ويعد “دافوس” […]

ظهرت المقالة شي: الصين ترفض العقوبات أحادية الجانب والكيل بمكيالين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شي: الصين ترفض العقوبات أحادية الجانب والكيل بمكيالين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شي: الصين ترفض العقوبات أحادية الجانب والكيل بمكيالين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).