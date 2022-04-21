السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو

2022/04/21 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، بأن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو.وذكرت السفارة في بيان، أنه “بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من […]

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