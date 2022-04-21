فيديو مذهل للفضاء يظهر كسوف الشمس من المريخ

2022/04/21 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الأربعاء، فيديو مذهل يظهر كيف يبدو كسوف الشمس من على سطح كوكب المريخ.

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