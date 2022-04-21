تداولت بنطاق ضيق.. اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا في الاسواق العالمية

2022/04/21 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تداولت أسعار النفط على ارتفاع لكن في نطاق ضيق، اليوم الخميس، بعد أن اهتزت في وقت سابق من الأسبوع بفعل خسائر معروض من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 107.77 دولارات للبرميل في الساعة 01:17 بتوقيت […]

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اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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