عالمياً.. تراجع اسعار الذهب بالتزامن مع صعود الدولار

2022/04/21 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.وبحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة).واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأوقية.وزاد العائد على سندات […]

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تراجع اسعار الذهب بالتزامن مع صعود الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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