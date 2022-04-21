تداول رد محمد بن سلمان حول

2022/04/21 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحين سابقين لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وسط تفاعل، تناول الأول أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا.

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