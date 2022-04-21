سجادة معلقة بخلفية صورة للنائب الأمريكية إلهان عمر وعمران خان تثير تفاعلا

2022/04/21 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء جمع النائب الأمريكية إلهان عمر مع رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان وسط تفاعل واسع.

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