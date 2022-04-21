صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في تركيا

2022/04/21 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا لعام 2022 من 3.3٪ إلى 2.7٪، ورفع الصندوق توقعاته للتضخم السنوي في تركيا من متوسط ​​15.4٪ إلى 60٪.وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، بأن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية مكلفة، حيث ساهم الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع في تباطؤ كبير في […]

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