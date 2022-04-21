اليوم .. ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

2022/04/21 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتقام اليوم 3 لقاءات ضمن الأسبوع الثامن والعشرين للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، إذ يلعــب الكــرخ أمام نفــط ميســان، ويحل الكهربــاء ضيفاً على زاخو، بينما يشـد ســامراء الرحال الى البصرة من أجل ملاقاة الميناء. ويتطلع الكــرخ إلى تحقيق نتيجــة إيجابية تســهم في الابتعاد عن المراتــب المتأخرة، لا ســيما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد (24 نقطة)، وتصطدم طموحات الأصفر بقدرات نفط ميســان الذي يقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، وأبرز نتائجه الفوز على الطلبة والتعادل أمام الزوراء ونفط الوسط.وفي لقاء ثان يدخل زاخو صاحب المركز الثامن بـ (37 )نقطة مواجهة اليوم بهدف حصد الفوز الغائب عنه منذ 6 جولات، فيما يسعى الكهرباء الى العودة بنقطة ثمينة تعزز من رصيده في سلم الترتيب.من جانبه يسعى الميناء لتصحيح مساره عندما يواجه فريق سامراء لتعويض سلسلة النتائج السلبية واخرها كانت الخسارة من فريق القاسم .

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