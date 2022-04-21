العراق يمتلك 19 مليون نخلة.. اقل مما كان يمتلكه بالثمانينات بـ33%

2022/04/21 | 08:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أحصت وزارة الزراعة، أعداد النخيل في العراق، والتي تبلغ 19 مليون نخلة بعد ان كانت تبلغ 33 مليون نخلة في ثمانينات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء الرسمية، إن “النخيل تأثرت بشكل كبير بالحروب التي مرت بالعراق، مما أدى الى انتشار حشرة الدوباس والحميرة في فترات سابقة”، مبيناً أن “الوزارة أعدت برنامجا منذ سنوات من أجل مكافحة حشرة الدوباس والقضاء عليها بنسبة 85%، وكذلك مكافحة كافة الحشرات”.

وأضاف، أن “النخيل تعافت، وأصبح لدينا انتاج جيد، وتم فتح باب التصدير الى الخارج، مما عزز جهود الفلاحين للاهتمام بالنخيل ولدينا حالياً 19 مليون نخلة بحسب قسم الإحصاء في الوزارة”.

وأشار إلى أن “التمور العراقية يتم تصديرها الى 10 دول في العالم، منها مصر ودول المغرب العربي وتركيا وإيطاليا وهولندا”.

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