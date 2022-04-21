2022/04/21 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها لدماء خراف يسكبها أوكرانيون أمام مستشفيات ومدارس لاتهام الروس بقتل مدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة صورة "دماء الخراف" لاتهام الروس بقتل مدنيين أوكرانيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة صورة "دماء الخراف" لاتهام الروس بقتل مدنيين أوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).