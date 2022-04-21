النقد الدولي يخفض توقعاته بنمو تركيا.. ويرفع توقعاته بالتضخم الى 60%!

2022/04/21 | 08:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في تركيا لعام 2022 من 3.3٪ إلى 2.7٪، ورفع الصندوق توقعاته للتضخم السنوي في تركيا من متوسط ​​15.4٪ إلى 60٪.

وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، بأن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية مكلفة، حيث ساهم الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022.

وتم تحديد توقعات النمو للاقتصاد التركي بنسبة 2.7 في المائة لهذا العام و 3 في المائة للعام المقبل.



في التوقعات التي نشرها صندوق النقد الدولي في يناير، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام والعام المقبل.

كما تم تخفيض توقعات النمو في عام 2022 للاقتصاد الأمريكي، والتي قدرت أنها نمت بنسبة 5.7 في المائة العام الماضي، من 4 في المائة إلى 3.7 في المائة.



كما تم تخفيض توقعات نمو اقتصاد البلاد لعام 2023 من 2.6 في المائة إلى 2.3 في المائة.

كما خفض الصندوق توقعات النمو لمنطقة اليورو من 3.9٪ إلى 2.8٪ لعام 2022 ، وخفضها إلى 2.3٪ من 2.5٪ لعام 2023.

ومن الاقتصادات الرائدة في أوروبا، زادت توقعات النمو الألماني لعام 2022 من 3.8 في المائة إلى 2.1 في المائة، وفرنسا من 3.5 في المائة إلى 2.9 في المائة، وإيطاليا 3.8 في المائة من 2.3 في المائة وإسبانيا من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة.

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