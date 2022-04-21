2022/04/21 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مدرب تشلسي توماس توخيل لاعبيه إلى سد الثغرة ونقطة الضعف التي تسببت في اهتزاز شباكه 11 مرة في آخر ثلاث مباريات على أرضه بما في ذلك الخسارة 4-2 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم أمس الأربعاء.واعتبر توخيل في مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه وأرسنال، أن الأخطاء الدفاعية هي […]

ظهرت المقالة بعد الخسارة من أرسنال..



توخيل يكشف نقطة ضعف تشلسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الخسارة من أرسنال.. توخيل يكشف نقطة ضعف تشلسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الخسارة من أرسنال.. توخيل يكشف نقطة ضعف تشلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).