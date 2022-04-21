تركيا تتهم أعضاء في الناتو بإطالة حرب أوكرانيا لإضعاف روسيا

2022/04/21 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتّهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي لم يسمّها بالرغبة في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل “إضعاف” روسيا.وقال تشاوش أوغلو “هناك دول داخل حلف شمال الأطلسي تريد استمرار الحرب”، مضيفاً أنّ “هدفها هو إضعاف روسيا”.وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو فيه أنّ […]

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