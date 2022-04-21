الكويت.. قطة ببث مباشر وانقطاع كهرباء بملعب خلال مباراة.. مقطعا فيديو يثيران تفاعل نشطاء

2022/04/21 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سير قطة خلال بث مباشر على القناة الثانية بالتلفزيون الكويتي الرسمي الأمر الذي أثار تفاعلا.

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