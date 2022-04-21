القبض على 22 متهما وضبط العديد من الاسلحة في ذي قار

2022/04/21 | 09:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح نقاط مرابطة وسيطرات واستمرار تسيير الدوريات الراجلة والالية في المحافظة.

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